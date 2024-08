Der BFC Dynamo und die VSG Altglienicke haben ihre Auftakthürden im Berliner Landespokal souverän gemeistert. Die beiden Regionalligisten feierten am Samstag zweistellige Siege gegen ihre Kontrahenten aus der Kreisliga A. Der Regionalligist FSV 63 Luckenwalde konnte im Brandenburger Landespokal ebenfalls einen Auftaktsieg feiern, tat sich aber deutlich schwerer.



Der BFC bezwang den FC Karame aus Moabit mit 22:0. Größten Anteil am Erfolg hatte Vasileios Dedidis, der acht Tore gegen den Neuntligisten erzielte. Unterdessen setzte sich Altglienicke mit 12:0 bei Wacker Landkwitz durch. Schon am Mittwoch hatte der FC Viktoria 1889 einen 6:0-Erfolg beim Friedrichshagener SV aus der Bezirksliga gefeiert. Luckenwalde feierte durch einen knappen 2:0-Erfolg den Einzug in die nächste Runde des Brandenburger Landespokals.