Regionalliga Nordost - Hertha Zehlendorf und Babelsberg gewinnen, Punkteteilung beim BFC und Luckenwalde

So 25.08.24 | 18:52 Uhr

Imago Images/Matthias Koch Video: rbb UM6 | 25.08.2024 | Philipp Höppner | Bild: Imago Images/Matthias Koch

Fußball-Regionalligist Hertha 03 Zehlendorf hat am 5. Spieltag gegen Chemie Leipzig gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Robert Schröder setzte sich am Sonntagmittag 2:0 durch. Die Berliner behalten so mit inzwischen zehn Punkten den Anschluss an die Tabellenspitze.

Hertha Zehlendorf bekam früh einen Elfmeter zugesprochen, nachdem Leipzigs Marcel Kohn im Strafraum foulte. Abdulakir Beyazit verwandelte zur 1:0-Führung (8.). In einer Partie mit vielen Diskussionen, Unterbrechungen und Gerangel arbeitete Hertha 03 Zehlendorf lange am Führungsausbau, der letztendlich nach einem Freistoß gelang. In der 88. Minute bekamen die Gastgeber einen Freistoß aus zentraler Position und etwa 17 Metern Entfernung zugesprochen. Marius Ibhe traf direkt (90.). "Die Freude ist enorm, wenn man sieht, was die Jungs hier auf dem Platz gelassen haben. Nach der englischen Woche war das nochmal eine Energieleistung. Da bin ich total erleichtert und total stolz auf den Charakter dieser Truppe", sagte Trainer Robert Schröder nach Abpfiff.

Babelsberg rettet Auswärtssieg in Chemnitz

Auch der SV Babelsberg 03 war am Sonntag erfolgreich. Die Potsdamer setzten sich auswärts mit 3:2 (2:0) beim Chemnitzer FC durch und feierten den ersten Sieg der neuen Saison. Besonders in der ersten Hälfte war das Team von Trainer André Meyer stark überlegen und ging durch einem Doppelpack des Ex-Chemnitzers Daniel Frahn (9. und 38.) vor der Pause mit 2:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel schlugen die Gastgeber jedoch sofort zurück und kamen durch ein Kopfballtor von Ephraim Eshele eine Minute nach Wiederanpfiff zum Anschluss. Angefeuert von 4.626 Zuschauern fand der CFC nun besser ins Spiel und drängte auf den Ausgleich, welcher in der 70. Minute auch gelang. Erneut trafen sie per Kopf, dieses Mal war es der eingewechselte Niclas Walther, der bei einer Flanke goldrichtig im Strafraum stand und nur noch einnicken musste.

Die Partie war in der Schlussphase wieder völlig offen, in der 78. Minute verlor Chemnitz den Ball jedoch fahrlässig im eigenen Umschaltspiel und kam nicht rechtzeitig zurück in die Verteidigung. Babelsbergs Andreas Pollasch stand völlig blank im Strafraum und verwandelte souverän zum 3:2, das die Gäste dann auch über die Zeit retten konnten.

Torlosigkeit in den anderen Partien

Der BFC Dynamo konnte nach seinem Fehlstart in die Saison keinen weiteren Sieg einfahren. Das Spiel beim FSV Luckenwalde blieb torlos. Der BFC ordnet sich mit fünf Punkten aus fünf Spielen auf dem zehnten Tabellenrang ein. Der FSV Luckenwalde rückt mit nun vier Punkten auf den 14. Platz. Auch der FC Eilenburg und Viktoria Berlin trennten sich 0:0. Die Berliner hatten den besseren Start ins Spiel, aber nur eine Großchance in der ersten Hälfte. Stürmer Shean Mensah lief nach einem Pass aus der eigenen Hälfte an und der gegnerischen Abwehr davon, doch Eilenburg-Torhüter Edelmann blieb lange stehen und hielt (29.). In der Schlussphase erhöhte Viktoria nochmal den Druck, doch die Partie bleib ohne Tore. "Unser Ziel war es, drei Punkte mitzunehmen. Im und am 16er haben wir dafür nicht genug getan. Es sah ganz okay aus, aber mehr nicht. Es war unser erstes Spiel zu null. Das lag aber auch daran, dass der Gegner ein, zwei Sachen leichtfertig hergegeben hat. Wir hatten zu wenig Zwingendes", so Viktoria-Trainer Dennis Kutrieb nach dem Spiel.