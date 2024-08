Die Potsdam Royals sind in der German Football League (GFL) nicht zu stoppen. Am Samstagabend gewannen die Brandenburger bei den New Yorker Lions Braunschweig und setzten das nächste Statement. Das Duell endete mit 59:0 (32:0) für die Royals, die somit den elften Sieg im elften Saisonspiel einfuhren und die Gruppe Nord weiterhin dominant anführen.