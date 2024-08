VfL Potsdam unterliegt in der ersten Pokalrunde bei Empor Rostock

Den Handballern des VfL Potsdam ist der Start in die neue Saison misslungen. In der ersten Runde des DHB-Pokals unterlag der Bundesliga-Aufsteiger am Freitagabend überraschend bei Drittligist HC Empor Rostock mit 25:28 (12:14). Beste Schützen bei der Premiere des neuen VfL Trainers Emir Kurtagic waren Cyrill Akakpo und Jannek Klein mit je fünf Treffern.