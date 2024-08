Die deutschen 3x3-Basketballerinnen haben ihre Traumreise bei den Olympischen Spielen in Paris gekrönt und Gold gewonnen. Vor den Augen von Dirk Nowitzki besiegte das Quartett um die Berliner Anführerin Svenja Brunckhorst Spanien im Finale auf dem Place de la Concorde mit 17:16 und bescherte dem deutschen Basketball die erste olympische Medaille seiner Geschichte.

Für das Team D war es die siebte Goldmedaille bei den Spielen von Paris. Brunckhorst, Sonja Greinacher, Marie Reichert und Elisa Mevius gelang mit dem Triumph über die Spanierinnen derweil der fulminante Schlussstrich unter dem Turnier im Herzen von Paris. Das Team des Deutschen Basketball Bundes (DBB) hatte in der Gruppenphase nur ein Spiel verloren und sich damit hochüberlegen als Gruppenerster für das Halbfinale qualifiziert. Dort gab es am frühen Montagabend einen umjubelten 16:15-Erfolg gegen Kanada.

Das Finale war zudem das letzte Spiel in der Karriere der 32 Jahre alten Brunckhorst, die 83-malige Hallen-Nationalspielerin beendet ihre aktive Laufbahn. Ab der kommenden Saison wird sie Managerin bei Bundesligist Alba Berlin. Dort soll sie sich um den Mädchen- und Frauenbasketball in allen Alters- und Leistungsstufen kümmern.

In Paris war erstmals ein deutsches 3x3-Team bei Olympia vertreten. 2021 in Tokio war Streetball ins Programm aufgenommen worden, bei den Frauen gewannen damals die USA Gold. In Paris holte das US-Team die Bronzemedaille.