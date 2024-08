Bild: imago images/Tilo Wiedensohler

Da war noch alles gut. Deutschlands Basketballer besiegen in der Gruppenphase die Franzosen. Ach was, sie dominieren sie. So wie in dieser Szene, in der einer von Berlins größten Lieblingssöhnen, Franz Wagner, über ganz Frankreich hinweg zum Dunking empor steigt, wie es hinterher begeistert in den sozialen Netzwerken hieß.