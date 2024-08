Turn-Weltmeister Lukas Dauser, der zwischen 2012 und 2020 am Stützpunkt Berlin trainiert hatte, hat wenige Stunden nach seinem siebten Platz am Barren bei den Olympischen Spielen in Paris seine internationale Karriere für beendet erklärt. Er werde in der Bundesliga die Saison noch zu Ende turnen und überlegen, ob er national noch das eine oder andere Jahr dranhänge, sagte er im Interview des TV-Senders Eurosport. "International - EMs, WMs, Olympische Spiele - da haben wir den Lukas heute das letzte Mal gesehen", sagte der 31 Jahre alte Barren-Weltmeister.