Alba Berlin ist die Generalprobe für den Auftakt in der Basketball-Bundesliga geglückt. Zum Abschluss des Gloria-Cups in Antalya (Türkei) gewannen die "Albatrosse" am Sonntag mit 89:62 gegen den türkischen Erstligisten Tofas Bursa. In den vergangenen Tagen hatten die Berliner in der Türkei zwei deutliche Niederlagen gegen die Euroleague-Teams Anadolu Efes Istanbul und Zalgiris Kaunas kassiert.