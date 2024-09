Albas Frauen starten erfolgreich in die neue Saison

So 29.09.24 | 18:14 Uhr

Die Meisterinnen von Alba Berlin sind mit einem Sieg in die neue Saison gestartet. Am ersten Spieltag der Basketball-Bundesliga (DBBL) gewann das Team um Kapitänin Lena Gohlisch gegen die Veilchen aus Göttingen mit 74:64 (33:40). Vor 1.238 Fans in der heimischen Sömmeringhalle war Theresa Simon mit 17 Punkten beste Werferin der Berlinerinnen.