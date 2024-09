Der BFC Dynamo hat im ersten Spiel unter seinem neuen Trainer Dennis Kutrieb den zweiten Sieg in Folge liegen lassen. Im heimischen Sportforum Hohenschönhausen glichen die Gäste aus Erfurt spät aus und sorgten für ein 1:1(1:0)-Remis. Damit verpassten es die Berliner, in der Tabelle näher an den Tabellenführer Lok Leipzig heranzurücken. Trotz eines Spiels weniger haben die Leipziger bereits sieben Zähler Vorsprung. Viktoria Berlin musste sich mit 0:2(0:2) in Jena geschlagen geben.