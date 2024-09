Zwei Tage nach der 1:3-Niederlage bei den Växjö Lakers in Schweden dominierten die Berliner in der ausverkauften Arena in Polen von Beginn an den Puck und konnten in der 12. Minute durch Byrons Treffer in Führung gehen. Allerdings nutzte der polnische CHL-Debütant eine

Überzahl und glich in der 19. Minute durch ein Tor von Hampus Olsson aus.



Im Mittelabschnitt traf Bergmann in der 23. Minute zum 2:1, trotz guter Chancen konnten die Eisbären den Vorsprung zunächst nicht ausbauen. Dank Toren von Noebels in der 48. Minute und Müller in der 57. Minute sicherten die Berliner den Sieg im letzten Drittel jedoch ab.