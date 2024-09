Die Aufzählung beginnt hoch im Norden der Hauptstadt. Auf dem Fußballplatz an der Schönfließer Straße, kurz vor der Grenze zu Brandenburg, machte Torhüter Tim Goller seine ersten Schritte auf dem Rasen. Der heute 19-Jährige begann seine Karriere beim Frohnauer SC, bevor er im Sommer 2021 in die Hertha -Jugend wechselte. Der FSC ist übrigens auch Heimatverein von Sportdirektor Benjamin Weber. Im vergangenen Jahr unterschrieb Goller seinen ersten Profivertrag bei den Berlinern, kam seitdem aber nur zu Einsätzen für die zweite Mannschaft in der Regionalliga.

Zumindest für Gottschalk trifft das zu. Der offensive Mittelfeldspieler wurde nach seinem Wechsel zu Hertha zum Top-Scorer der Nord/Nordost-Staffel in der B-Junioren-Bundesliga. Bereits im Alter von 16 Jahren bekam er einen Profivertrag und war in der vergangenen Saison wichtiger Bestandteil von Herthas U19-Team. Außerdem schaffte er es immer wieder auch in den Zweitliga-Kader, blieb dort aber bislang aber ohne Einsatz.

Auch der SC Siemensstadt war in seiner Historie immer mal wieder Talentschmiede der Hertha. So lernten hier die Zwillingsbrüder Andreas und Oliver Schmidt das Fußballspielen, bevor sie 1991 zur Alten Dame wechselten und für diese gemeinsam fast 400 Mal auf dem Feld standen. Auch der Vize-Weltmeister von 2002, Carsten Ramelow, machte in seiner Jugend Station beim SCS, bevor er bei Hertha seine Profikarriere startete.

Hertha-Fußballer Fabian Reese hat ein T-Shirt herausgebracht – so weit, so unspektakulär. Doch hinter dem "Launch" stecken gleich mehrere irritierende Botschaften – und das liegt nicht nur an den vielen Rechtschreibfehlern auf dem Shirt. Ein Kommentar von Marc Schwitzky

Hier machte Verteidiger Linus Gechter seine ersten Erfahrungen am Ball, bevor es über Hertha 03 Zehlendorf 2015 zur Alten Dame ging, für die er in dieser Saison bislang in allen fünf Zweitliga-Spielen auf dem Rasen stand. Wegen einer Schulterverletzung wird er nun jedoch vorerst ausfallen.

Im Herzen von Schöneberg befindet sich mit dem FC Internationale einer der wohl bekanntesten Vereine der Stadt. Das liegt zum einen an der Größe von rund 1.300 Mitgliedern, zum anderen aber auch am starken gesellschaftlichen und sozialen Engagement des Klubs. Er setzt sich immer wieder für Integration, Gleichstellung und Nachhaltigkeit ein und wurde dafür 2023 von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sogar mit dem Großen Stern des Sports in Gold ausgezeichnet.

Kurz hinter den westlichen Toren der Hauptstadt liegt ein kleiner und relativ unbekannter Brandenburger Verein, der für eine prominente Hertha-Familie jedoch große Bedeutung hat. Denn der Seeburger SV in der Gemeinde Dallgow-Döberitz ist nicht nur Jugendklub der aktuellen Hertha-Profis Marton und Palko Dardai, sondern auch Papa Pal sammelte hier seine ersten Trainer-Erfahrungen als F-Jugendcoach seiner Söhne, bevor er es später in der Bundesliga auf den Trainerstuhl von Hertha BSC schaffen sollte.

Die erfolgreiche Zeit der Fußball-Abteilung liegt hingegen eine Weile zurück: 1983/84 spielten die Charlottenburger mal für eine Saison in der 2. Bundesliga. Mit Derry Scherhant darf sich der Klub aber über ein großes Talent freuen, das es aus Charlottenburg in den Profikader von Hertha BSC geschafft hat. Als Kind spielte der heute 21-Jährige beim SCC, bevor es über Viktoria und TeBe zu Hertha ging.

Der SC Charlottenburg ist sowohl der größte als auch der sportlich erfolgreichste aller Vereine dieser Aufzählung. Mehr als 8.000 Mitglieder zählt der SCC aktuell, insgesamt sechs Mannschaften spielen in verschiedenen Sportarten in der 1. oder 2. Bundesliga und Athleten aus zehn Abteilungen haben in den vergangenen Jahren an Welt- und Europameisterschaften teilgenommen. Zudem veranstaltet der Verein jedes Jahr große Sportevents wie den Berliner Marathon.

Der jüngste Neuzugang Herthas ist zeitgleich der älteste gebürtige Berliner im Kader. Mit 31 Jahren ist John Anthony Brooks in seine Heimat an der Spree zurückgekehrt. Hier begann er 1998 bei Blau-Weiß 90 auf dem Sportplatz an der Rathausstraße in Mariendorf mit dem Fußballspielen und sollte es später in die US-Nationalmannschaft und mit dem VfL Wolfsburg in die Champions League schaffen.

Auch sein Jugendklub spielte mal weiter oben mit, wurde 1986 Vize-Meister in der 2. Liga und verbrachte daraufhin eine Saison in der Bundesliga. Die Heimspiele trug Blau-Weiß 90 zu dieser Zeit übrigens im Olympiastadion, aus während Hertha in die Drittklassigkeit abstieg.