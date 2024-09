Der 1. FC Union Berlin ist am Samstagnachmittag bei Borussia Mönchengladbach zu Gast. Mit einem Sieg bei den Fohlen könnten Bo Svensson und seine Mannschaft eine Serie fortsetzen und in der Tabelle weiter oben dranbleiben.

Die Eisernen reisen mit ordentlich Selbstbewusstsein im Gepäck zum Auswärtsspiel am Samstag bei Borussia Mönchengladbach. Auf einen 1:0-Erfolg in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Greifswald folgten vier Spiele ohne Niederlage zum Start in die Bundesliga. Mit Gladbach wartet einer der Lieblingsgegner auf die Köpenicker. In bisher elf Pflichtspielen musste sich der 1. FC Union Berlin den Fohlen lediglich ein Mal geschlagen geben. Sieben Siege holten sich die Berliner, in drei Spielen wurden die Punkte geteilt.

Für Gladbach ist das Heimspiel gegen den FCU richtungsweisend. Aus dem schweren Auftaktprogramm gegen Leverkusen, Bochum, Stuttgart und Frankfurt holten sie nur drei Punkte, konnten aber spielerisch überzeugen. Gegen Union Berlin müssen aus Sicht der Gladbacher nun aber Punkte her, um nicht frühzeitig den Anschluss zu verlieren.