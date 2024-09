So eine kuriose Auslosung hat es in Brandenburg noch nie gegeben. Schon in der zweiten Runde des Fußball-Landespokals treffen mit Babelsberg und Cottbus zwei Teams aufeinander, die sich sonst häufig im Halbfinale oder Finale gegenüberstanden. Von Andreas Friebel

"Ja, ist denn heute schon Finale?", mögen sich die Fans vom SV Babelsberg 03 und Energie Cottbus gefragt haben, als am 18. August die zweite Runde im brandenburgischen Landespokal ausgelost wurde. Oliver Giese, Abteilungsleiter Passwesen und Spielbetrieb beim Fußball-Landesverband Brandenburg, loste als erste Begegnung aller auszutragenden Zweitrundenpartien direkt das Duell der Vorjahresfinalisten aus. Und um dem noch eins drauf zu setzen: Beide Teams hatten in der ersten Runde ein Freilos. Die erste Partie im diesjährigen Landespokal wird für eine von beiden Mannschaften auch die letzte sein.

Brandenburger Landespokal-Kracher schon in der 2. Runde: Die Vorjahresfinalisten Babelsberg 03 und Energie Cottbus treffen am Freitagabend im Karl-Liebknecht-Stadion aufeinander. Sehen Sie das komplette Spiel im Livestream bei rbb|24.

Vielleicht hat sich auch 03-Trainer André Meyer ein anderes Los gewünscht. Sein Statement vor dem Duell lässt aber eine gewisse Vorfreude auf das Spiel am Freitagabend (Anstoß 19 Uhr) erkennen: "Bei mir herrscht große Freude. Es gibt nichts Schöneres, als im eigenen Stadion, vor einer großen Kulisse, gegen einen Drittligisten zu spielen." Sein Kollege aus Cottbus, Claus-Dieter Wollitz, sieht es etwas anders: "Es gibt angenehmere Lose und ist wirklich schade, dass ein Klub so früh rausfliegt."

Statistisch gesehen müsste das Babelsberg sein. Denn die Filmstädter haben in den Lausitzern so etwas wie einen Angstgegner. Seit 2016 gelangen Babelsberg nur zwei Siege gegen Cottbus: in der Regionalliga (April 2017, 2:1) und im Landespokal (Corona-Jahr 2021, 3:0). 15-mal gewann der FCE. Trotzdem will Stürmer Daniel Frahn seinem ehemaligen Ausbildungsverein ein Bein stellen: "Wir haben eine neue, motivierte Mannschaft. Wir gehen unbeschwert in dieses Spiel. Und wir spielen zuhause. Deshalb bin ich optimistisch, dass wir wieder mal einen Derby-Sieg einfahren."

Etwa 6.000 Zuschauer werden am Freitagabend im Karl-Liebknecht-Stadion erwartet. Darunter sind auch 1.000 Fans des FC Energie. Die Lausitzer nutzen damit das gesamte Gästekontingent aus. Die Polizei ist mit einem großen Aufgebot vor Ort. Denn die Rivalität zwischen beiden Fanlagern ist sehr hoch. Deshalb hatte die Polizei auch darum gebeten, dieses Duell schon am Freitagabend auszutragen. Am Samstag, wie eigentlich für ein Landespokalspiel üblich, werden die Einsatzkräfte an anderen Orten in Berlin und Brandenburg gebraucht.