Die Fußballerinnen des 1. FC Union Berlin bleiben in der 2. Bundesliga weiter ungeschlagen. Gegen die zweite Mannschaft des FC Bayern München siegten die Köpenickerinnen am Sonntagnachmittag im Stadion an der Alten Försterei mit 3:0 (3:0) und eroberten mit nunmehr elf Punkten nach fünf Spieltagen vorerst die Tabellenspitze. Verfolger Bochum hat jedoch ein Spiel weniger absolviert.

Vor einer Zweitliga-Rekordkulisse von 6.181 Fans im Stadion An der Alten Försterei brachte Dina Orschmann die Union-Frauen in der 13. Minute per Kopf in Führung, in der 45. Minute erhöhte sie auf 2:0. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte sorgte ein Eigentor von Bayerns Jana Kappes für die frühe Entscheidung und den 3:0-Endstand.

"Drei Punkte, nächster Sieg - insgesamt ist das Fazit sehr positiv", freute sich Doppeltorschützin Orschmann nach der Partie. "In der zweiten Halbzeit haben wir uns vielleicht etwas zu tief fallen und die Bayern dadurch ins Spiel kommen lassen, daran werden wir sicherlich noch arbeiten. Insgesamt war es aber ein sehr gutes Spiel", so Orschmann.