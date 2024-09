Nach zwei Unentschieden zum Saisonstart ist den Fußballfrauen von Union Berlin der erste Sieg in der 2. Liga geglückt. Die Aufsteigerinnen gewannen am Sonntag im Stadion an der Alten Försterei mit 2:0 gegen den bisherigen Tabellenführer SV 67 Weinberg. Vor 4.201 Besuchern im Stadion An der Alten Försterei sicherten Tore von Kapitänin Lisa Heiseler (45./+1) und Sarah Abu Sabbah (67.) den Erfolg. In der Tabelle rücken die Unionerinnen damit auf den vierten Platz vor.