Regionalliga Nordost - Siege für den BFC Dynamo, Viktoria Berlin und die beiden Herthas

Di 10.09.24 | 21:30 Uhr

Bild: IMAGO/Ostseephoto

Die Fußballer des BFC Dynamo haben in der Regionalliga Nordost den zweiten Sieg in Folge eingefahren. Am Dienstagabend gewannen die Berliner ihre Partie des siebten Spieltags beim Greifswalder FC mit 2:0 (2:0). Auch Viktoria Berlin, Hertha 03 Zehlendorf und die Zweitvertretung von Hertha BSC konnten sich über Siege freuen.

BFC Dynamo überzeugt in Greifswald

Drei Tage nach seinem 16:0-Kantersieg im Berliner Landespokal gegen Normannia 08 ging der BFC Dynamo auch in Greifswald früh in Führung. Bereits in der zehnten Minute legte Ivan Knezevic mit seinem Treffer zum 1:0 den Grundstein für den Auswärtssieg. Zwar leistete Greifswald ungleich mehr Gegenwehr als Normannia Berlin am Samstag, dennoch war der BFC Dynamo die klar spielbestimmende Mannschaft. Unter den Augen von Nils Weiler, der nach der Vorsaison jüngst bereits zum zweiten Mal vor einem Spiel gegen Greifswald zum Interimstrainer befördert wurde, erhöhte Ben Meyer nach 25. Minuten zum 2:0-Halbzeitstand. Nach der Pause wurde das sehr intensive Spiel dann ausgeglichener. Aufseiten des BFC Dynamo musste in der 50. Minute Kapitän Chris Reher vom Rasen, für ihn kam der im Sommer verpflichtete Flügelspieler Henry-Jon Crosthwaite neu ins Spiel. Für Greifswald kam kurz darauf Soufian Benyamina zu einer der wenigen Chancen in einer jetzt insgesamt eher ruhigen Partie (61. Minute). Wenngleich der BFC Dynamo am Dienstag defensiv insgesamt sehr sicher stand, wurde es kurz vor Spielende noch einmal spannend: In der 83. Minute traf Johannes Manske zum 2:1-Anschlusstreffer. Zum Ausgleich reichte es anschließend allerdings nicht mehr.

Foulelfmeter bringt Viktoria den Sieg gegen Halle

Auch Viktoria Berlin sicherte sich am Dienstag den zweiten Regionalliga-Sieg in Folge. Mit einem 1:0-Erfolg bescherten die Berliner dem Drittligaabsteiger vom Halleschen FC im siebten Ligaspiel die erste Niederlage. Spielentscheidend zugunsten der Gastgeber war dabei je ein Elfmeter auf beiden Seiten.

Den ersten Strafstoß bekam in der zwölften Minute der Hallesche FC zugesprochen: Nach einem Halten von Viktorias Aidan Liu gegen Jan Löhmannsröben trat Halles Joe-Joe Richardson an – und scheiterte an Florian Horenburg im Berliner Tor. Kurz vor der Halbzeit machte es Oleg Skakun auf der anderen Seite besser. Nach einem Foul des Ex-Viktoria-Kapitäns Berk Inaler verwandelte Skakun seinen Strafstoß souverän rechts im Tor zum 1:0 (45.). Nach der Pause tat sich mit Blick auf das Ergebnis nichts mehr. Viktoria gewann schlussendlich eine Partie, die – einmal abgesehen von den Elfmetern – auch mit einem 0:0-Unentschieden hätte enden können.

Siege für die beiden Herthas

Deutlicher wurde es am Dienstag im Auswärtsspiel von Hertha 03 Zehlendorf beim FSV Luckenwalde: Mit 3:0 gewannen die Berliner ein insgesamt einseitiges Spiel. Nachdem Serhat Polat Hertha 03 bereits in der 13. Minute mit 1:0 in Führung gebracht hatte, machten Abdulkadir Beyazit (78.) und ein Treffer in der 90. Minute den nie gefährdeten Sieg perfekt. Auch die zweite Mannschaft von Hertha BSC durfte am Dienstag jubeln: Nach Toren von Herthas Oliver Rölke (8.) und Jonas Marx (28.) ging es in Eilenburg zwar mit einem 1:1-Unentschieden in die Halbzeitpause. Anschließend machten allerdings Eliyas Strasner (83.) und Luca Wollschläger (94.) mit zwei späten Treffern Herthas Auswärtserfolg perfekt.