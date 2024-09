Für Cristian Fiél wird Herthas Auswärtsspiel beim 1. FC Nürnberg am Samstagmittag (13 Uhr) alles andere als eine Reise ins Ungewisse. Drei Jahre lang war der 44-jährige Trainer von Hertha BSC zuletzt in Franken aktiv, erst als Trainer der zweiten Mannschaft, in der Vorsaison schließlich als Chef an der Seitenlinie der Profis. Nun kehrt er am sechsten Spieltag der 2. Bundesliga mit seinem neuen Klub zu seinem alten zurück.