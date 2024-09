Die Fußballerinnen des 1. FC Union Berlin haben in der 2. Bundesliga den zweiten Sieg in Folge geholt. Die Köpenickerinnen gewannen am Sonntag bei der SG Andernach mit 2:0 (1:0), nachdem sie am vergangenen Wochenende ebenfalls 2:0 gegen Weinberg gewonnen hatten.

Damit bleiben die Aufsteigerinnen aus der Hauptstadt nach dem vierten Spieltag weiter ungeschlagen und klettern auf den zweiten Tabellenplatz.