Schon im ersten Viertel konnten sich die Royals mit 12:0 absetzen - es war gleichzeitig auch der Halbzeitstand. Das dritte Viertel ging mit 13:6 ebenfalls an Potsdam, im letzten Viertel schraubte keines der beiden Teams mehr am Scoreboard. Für die Royals war es ein durch und durch verdienter Sieg und Final-Einzug.

In der Regular Season blieben die Brandenburger, angeführt von Quarterback Jaylon Henderson , ungeschlagen und beendeten die Gruppe Nord der GFL mit der perfekten Bilanz von 12-0 auf dem ersten Platz. Nun fehlt nur noch ein Sieg, um den zweiten Deutschen Meistertitel in Folge zu feiern.

Die Potsdam Royals zogen als absolutes Topteam in die Play Offs der German Football League ein. Starspieler der Royals ist Quarterback Jaylon Henderson, für viele der momentan kompletteste Footballspieler in ganz Europa. Von Fabian Friedmann

"Wir haben nicht damit gerechnet, dass es so eindeutig wird wie in der regulären Saison, als wir zu Null gegen Braunschweig gewonnen haben", sagte Eberhard von Lobenstein, Vorstandsmitglied der Potsdam Royals, nach dem Spiel im Gespräch mit rbb|24. "Ihr Quarterback war nun wieder fit, wir haben sehr respektvoll auf dieses Spiel geschaut - zumal Playoffs ihre eigenen Regeln haben."

Doch die rund 2.000 Zuschauer im Sportpark Luftschiffhafen sahen ein weiteres Mal einen seriösen Auftritt des Brandenburger Teams. "Wir standen in dieser Saison eigentlich noch nicht so richtig unter Druck", so von Lobenstein weiter. "Die Offense der Braunschweiger hat im Laufe des Spiels immer mehr nachgelassen, wir konnten auch Jugendspieler integrieren, die wichtige Minuten gesammelt haben. Das war eine rundum gelungene Teamleistung. Wir stehen nun zum dritten Mal in Folge im Finale und wollen den zweiten Titel!"

Im Endspiel bekommen es die Royals mit den Dresden Monarchs zu tun, die sich im zweiten Halbfinale mit 27:13 gegen die Hildesheim Invaders durchsetzen konnten. "Dieses ostdeutsche Finale zeigt die Dominanz der Nord-Liga", meint von Lobenstein.

Der 45. Deutsche Meister im American Football wird am 12. Oktober 2024 im Stadion an der Hafenstraße in Essen ermittelt.