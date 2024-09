Der 1. VfL Potsdam ist mit einer Niederlage in die erste Bundesliga-Saison der Vereinsgeschichte gestartet. Gegen Mitaufsteiger SG BBM Bietigheim verloren die Handballer um Trainer Emir Kurtagic knapp mit 26:28 (11:12). Bester Potsdamer Schütze war Maxim Orlov mit sechs Toren.

In der mit 1.535 besetzten Plätzen gut gefüllten Arena am Luftschiffhafen konnte der VfL in der Anfangsphase den Rückenwind von den Rängen aufnehmen. Den ersten Bundesliga-Treffer erzielte Linksaußen Nils Fuhrmann, danach erhöhte Kapitän Elias Kofler auf 2:0. Mit voranschreitender Spielzeit fanden allerdings auch die Gäste aus Schwaben besser in die Partie und konnten das Spiel ausgeglichen gestalten. Nach gut 17 Minuten hatten beide Seiten fünf Treffer auf ihrem Konto.