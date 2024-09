VfL Potsdam verliert in Melsungen

Do 12.09.24 | 20:50 Uhr

Der Aufsteiger VfL Potsdam hat sein erstes Auswärtsspiel in der Handball-Bundesliga verloren. Bei der MT Melsungen unterlag das Team von Trainer Emir Kurtagic am Donnerstag mit 23:31 (10:18). Beste VfL-Werfer waren vor 2.639 Zuschauern in der Rothenbach-Halle von Kassel Josip Simic (6 Tore), Nils Fuhrmann (5) sowie Jannek Klein (4).