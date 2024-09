In Seelow (Märkisch-Oderland) startet am Freitag ein internationales Inklusions-Kegelturnier. Es treten sehbehinderte und blinde Sportler aus der Slowakei, Tschechien, Rumänien, Österreich und Kroatien gegeneinander an. Die Veranstaltung wird von der SG Rot-Weiß Neuenhagen ausgetragen. Die Sportgemeinschaft feiert in diesem Jahr ihr 111. Jubiläum.

Bei dem Turnier treten gemischte Mannschaften in der Disziplin Classic-Kegeln auf einer glatten Bahn gegeneinander an. Zuschauer können am Freitag und Samstag auf der Kegelbahn des 1. KSC 1959 Seelow am Kulturhaus in Seelow dabei sein.

Zuletzt fand die Veranstaltung 2016 statt. Roland Bartelt, Leiter der Abteilung Behindertensport bei der SG Rot-Weiß Neuenhagen, hatte im Sommer letzten Jahres bei verschiedenen Institutionen um Finanzierung geworben. Im Dezember folgte ein Spendenaufruf. Finanzielle Förderung kam auch vom Brandenburger Ministerien für Sport und Soziales.