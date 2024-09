2024 World Rowing Masters Regatta - Die Ruder-Welt zu Gast in Brandenburg an der Havel

So 08.09.24 | 10:29 Uhr

Bild: IMAGO / Camera 4

Die größte Regatta des Ruderweltverbands findet in diesem Jahr in Brandenburg an der Havel statt. Mehr als 3.600 Teilnehmende gehen vom 11. bis 15. September auf dem Beetzsee an den Start. Die wichtigsten Fragen und Antworten im Überblick.

Was ist die World Rowing Masters Regatta?

Die World Rowing Masters Regatta ist die teilnehmerstärkste Ruder-Regatta der Welt und wird jährlich ausgetragen. Nach Tshwane (Südafrika) und Libourne (Frankreich) in den vergangenen zwei Jahren ist Brandenburg an der Havel der Ausrichter und empfängt die Gäste aus aller Welt. Dabei wird den Brandenburgern sogar eine besondere Ehre zu teil: Das traditionelle Sportereignis feiert in diesem Jahr 50-jähriges Jubiläum.

Wo findet die Regatta statt?

Auf der bedeutendsten und bekanntesten Sportanlage der Stadt Brandenburg an der Havel: der Regattastrecke Beetzsee. Die Naturstrecke steht für Tradition pur und war schon des Öfteren Austragungsort nationaler und internationaler Sportveranstaltungen. 1969 eröffnet, wurde die Anlage regelmäßig modernisiert und bietet beste Voraussetzungen für die World Rowing Masters Regatta.

Tribüne der Regatta am Beetzsee Bild: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Monika Skolimowska

Wer sind die Teilnehmenden?

Laut Veranstalter haben sich 3.644 Sportler und Sportlerinnen aus 726 Vereinen und 51 Nationen angemeldet. 38 Prozent der Teilnehmenden sind Frauen, deren Durchschnittsalter bei 53 Jahren liegt. Die teilnehmenden Männer sind im Schnitt 58 Jahren alt. Und auch 117 "Octos" sind dabei. Als "Octos" werden die Ruderinnen und Ruderer über 80 Jahre bezeichnet, die sich auch auf eine besondere Ehrung freuen dürfen. Die älteste Ruderin ist 89 Jahre alt, der älteste Ruderer sogar stolze 98 Jahre. Auch die ehemalige Profi-Ruderin und Olympia-Teilnehmerin Ronja Fini Sturm lässt sich die Regatta in ihrer Heimatstadt nicht entgehen: "Nach der Teilnahme an zahlreichen Welt- und Europameisterschaften und den Olympischen Spielen in Rio 2016 habe ich meine Karriere als Leistungssportlerin zwar beendet, aber beim großen Treffen der Masters-Ruderer im September 2024 auf unserem Brandenburger Beetzsee werde ich in verschiedenen Booten am Start sein und freue mich schon jetzt auf die Ruderrennen."

Welche Wettbewerbe gibt es?

Die Wettkampftage sind bis oben vollgepackt mit Rennen. Aufgeteilt in Männer, Frauen und Mixed, sieben verschiedene Bootsklassen und 14 Kategorien. Oder wie Volker Garmatter, Leiter des Organisationskomitees, es auf den Punkt bringt: "680 Rennen, die an den fünf Wettkampftagen im 3-Minutentakt gestartet werden." Zu vergeben sind insgesamt 2430 Medaillen. Auch die Einbindung von Para-Ruderern stand ganz oben auf der Agenda des Komitees. Rennen der Kategorie PR3 im Doppelzweier, die im vergangenen Jahr bei der Regatta in Tshwane (Südafrika) eingeführt wurden, sind auch in Brandenburg an der Havel Teil des Programms. "Ich freue mich besonders über die Para-Veranstaltungen. Die Regattastrecke am Beetzsee hat bereits gezeigt, dass sie die Voraussetzungen für erfolgreiche Para-Ruderveranstaltungen auf nationaler Ebene erfüllt, und wir freuen uns darauf, den Anforderungen für Para-Ruderern auf internationaler Ebene während der WRMR 2024 gerecht zu werden", erklärt Wettkampfleiterin Ulrike Hartmann.

Was müssen die Zuschauer wissen?

Ruder-Fans können kostenfrei die zahlreichen Rennen beobachten. Da es sich bei der Regattastrecke um eine Naturstrecke handelt und das Ufer des Beetzsees von Schilfgürteln gesäumt ist, gibt es hier keine frei zugänglichen Zuschauerbereiche. Wer eine Regatta verfolgen will, muss auf der teilweise überdachten Tribüne Platz nehmen. Eine 64 Quadratmeter große Videowand gegenüber hilft, den Überblick über die zahlreichen Rennen zu behalten.

Wie ist der Zeitplan?

Am Montag und Dienstag (9.9. und 10.9.) ist die Regattaanlage bereits für die offiziellen Trainings geöffnet. Richtig los geht es dann am Mittwoch. Von 12 bis etwa 18 Uhr finden die ersten Rennen statt, anschließend steigt die offizielle Eröffnungsfeier (19 Uhr). Die Rennen an den weiteren Wettkampftagen starten täglich um 8:30 Uhr und werden bis ca. 19 Uhr ausgetragen. Am Sonntag – dem letzten Wettkampftag – ist das Rennprogramm auf 8 bis 14 Uhr verkürzt. Die Ehrung der Teilnehmenden über 80 Jahre und die Siegerehrung der Vereinswertung wird am Samstag nach dem letzten Rennen vor der Tribüne stattfinden. Außerdem erfolgt dann die Flaggenübergabe. Hier wird die "World-Rowing"-Flagge an das Organisationskomitee der World Rowing Masters Regatta 2025 in Banyoles (Spanien) übergeben.