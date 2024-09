Neuzugang Gabriel Fontaine brachte der Rekordtitelträger der Deutschen Eishockey Liga (DEL) früh in Führung (7.). Doch Filip Eriksson (23.) und Emil Sylvegard (24.) drehten mit einem Doppelschlag innerhalb von 68 Sekunden das Spiel, als Eisbären-Kapitän Kai Wissmann auf der Strafbank saß. Wie bereits in der vergangenen Saison endet in der CHL eine Zwei-Minuten-Strafe nicht automatisch bei einem Gegentor. Zu Beginn des Schlussdrittels sorgte Dennis Rasmussen für die Entscheidung zugunsten den viermaligen schwedischen Meisters (41.).

Der deutsche Eishockey-Meister Eisbären Berlin ist mit einer Niederlage in die Champions League gestartet. Zum Auftakt der neuen CHL-Spielzeit verloren die Berliner 1:3 (1:0, 0:2, 0:1) beim schwedischen Ex-Meister Växjö Lakers. Nächster Gegner für das Team von Trainer Serge Aubin ist am Samstag (17.30 Uhr) der polnische Meister Unia Oswiecim.

Die Eisbären Berlin gehen als zehnfacher und aktueller deutscher Eishockey-Meister in die Saison 2024/25. Bevor die Liga startet, stehen vier Champions-League-Partien an. Die wichtigsten Fragen und Antworten zur neuen Saison im Überblick.

In der CHL wird bereits in der zweiten Saison nach dem sogenannten Schweizer Modell gespielt. 24 Klubs bestreiten jeweils drei Heim- und drei Auswärtsspiele gegen sechs verschiedene Gegner. Die ersten 16 der gemeinsamen Tabelle erreichen das Achtelfinale. Die beiden anderen deutschen Vertreter starten am Freitag (jeweils 19.30 Uhr) in den Wettbewerb: Vizemeister Fischtown Pinguins Bremerhaven gegen Titelverteidiger Servette Genf, die Straubing Tigers gegen den dänischen Meister Sönderjyske Vojens.