Auch am zweiten Tag des Laver Cups in Berlin bleibt es eng zwischen Team Europa und der Weltauswahl. Der spanische Superstar Carlos Alcaraz gewann bei dem Showturnier gegen den US-Amerikaner Ben Shelton mit 6:4, 6:4, somit stellte die europäische Auswahl nach sechs absolvierten Spielen auf 4:4. Am Samstagmittag hatte Frances Tiafoe (USA) den Russen Daniil Medwedew 3:6, 6:4, 10:5 besiegt und somit zunächst die Weltauswahl 4:2 in Führung gebracht. Nach dem ersten Wettkampftag am Freitag hatte es 2:2 gestanden.

Deutschlands Top-Spieler Alexander Zverev, der am Freitag sein Doppel mit Alcaraz gegen die Amerikaner Taylor Fritz und Shelton verloren hatte, kann am Samstagabend das europäische Team noch in Führung bringen: Er trifft im Einzel erneut auf Fritz, wie beim US-Open-Viertelfinale vor gut zwei Wochen.



Täglich werden bei dem Showturnier drei Einzel sowie ein Doppel gespielt. Die Drei-Satz-Matches gehen gestaffelt in die Gesamtwertung ein: Ein Sieg am Samstag gibt zwei Punkte, am Sonntag drei - für den Gesamtsieg werden 13 Punkte benötigt.



Der von Roger Federer mitorganisierte Laver Cup wird zum siebten Mal ausgetragen und findet erstmals in Deutschland statt. Die ersten vier Duelle hatte Europa gewonnen, zuletzt war die Weltauswahl zweimal siegreich.