Die Tischtennisspielerinnen vom TTC Berlin Eastside haben sich für die Gruppenphase der Champions League qualifiziert.

Das Team von Trainerin Irina Palina gewann am Sonntag in Berlin auch sein drittes Quali-Gruppenspiel. Gegen die Spanierinnen von UCAM Cartagena T.M. gab es ein 3:0. Damit kann der deutsche Serienmeister in der Fünfer-Gruppe nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze verdrängt werden, die das Weiterkommen sichern.