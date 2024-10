Alvine Holz ist vom Deutschen Skiverband als Juniorensportlerin des Jahres ausgezeichnet worden. Die 20-jährige Skispringerin des Wintersportvereins 1923 Bad Freienwalde wurde am Mittwoch in München geehrt. Holz wurde 2023 Deutsche Meisterin bei den deutschen Skisprung-Meisterschaften im sächsischen Klingethal. Dabei erreichte sie ihre persönliche Bestweite von 132 Metern.

Als 14-Jährige fing die Berlinerin mit dem Skispringen in Bad Freienwalde (Märkisch-Oderland) an. Sie startet weiterhin für den Wintersportverein 1923, trainiert nach ihrem Abitur aber inzwischen in der Sportgruppe des Zolls in Oberhof. Sie ist erste Junioren-Skispringerin eines Brandenburger Vereins, die für Deutschland im Skisprung-Weltcup angetreten ist: Im slowenischen Planica holte sie im Februar gleich zweimal Bronze.