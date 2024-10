Die Basketballer von Alba Berlin haben in der Euroleague ihren ersten Sieg gefeiert. Der Bundesligist gewann am Dienstagabend in der heimischen Arena am Ostbahnhof vor 7.044 Zuschauern gegen den französischen Vertreter Asvel Villeurbanne mit 84:79 (36:36). Zuvor hatte Alba zwei Niederlagen kassiert.