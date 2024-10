Basketball - Das erwartet die Alba-Frauen bei ihrer ersten Eurocup-Teilnahme

Mi 09.10.24 | 17:30 Uhr

Imago Images/Beautiful Sports Audio: rbb 88,8 | 09.10.2024 | Dennis Wiese | Bild: Imago Images/Beautiful Sports

Die Basketballerinnen von Alba Berlin spielen nach ihrem kometenhaften Aufstieg und Sieg der Meisterschaft in dieser Saison auch international. Was rund um den Eurocup wichtig wird, wer dabei ist und wie die Chancen für Berlin stehen.

An welchem Wettbewerb nimmt Alba Berlin teil? Alba Berlin spielt erstmals beim "EuroCup Women" mit. Der zweithöchste europäische Wettbewerb findet bereits zum 23. Mal statt. Darüber gibt es nur die "Euroleague Women".

Wie sieht der Spielmodus aus? Insgesamt nehmen 48 Teams am Wettbewerb teil. Sie verteilen sich auf zwölf Vierergruppen. Alba Berlin spielt in Gruppe H. Neben den Berlinerinnen sind außerdem die Rutronik Stars Keltern als weiteres deutsches Team in Gruppe F dabei.

Alle Begegnungen finden in Form eines Hin- und Rückspiels statt. Die Gruppenersten und Gruppenzweiten ziehen automatisch in die Playoffs ein. Zusätzlich qualifizieren sich die vier besten Drittplatzierten. Aus der Euroleague stoßen die vier viertplatzierten Teams der regulären Saison (Gruppenphase) dazu. So setzt sich ein Playoff-Baum mit 32 Teams zusammen. Nach einem Hin- und Rückspiel Mitte Dezember folgt im Januar die Runde der besten 16. Im Februar und März werden die Viertelfinal- und Halbfinalspiele ausgetragen. Das Finale ist auf den 27. März und 3. April terminiert.

Mit wem spielt Alba Berlin in einer Gruppe? Alba Berlin spielt in Gruppe H mit Kibirkštis Vilnius, Elitzur Ramla und VBW Arka Gdynia. Die Basketballerinnen von Kibirkštis Vilnius sind die amtierenden litauischen Meisterinnen. Den Titel sicherten sie sich in der vergangenen Saison bereits zum fünften Mal in Folge. Am Eurocup nahmen sie bereits in den letzten beiden Spielzeiten teil. Sie scheiterten jedoch beide Male in der Gruppenphase. Die Meisterschaftsserie von Elitzur Ramla ist etwas kürzer. Ramla gewann zuletzt die israelische Meisterschaft zum dritten Mal in Folge. Allerdings war es insgesamt bereits der 13. nationale Titel. Den Eurocup konnte das Team des Trainers Muja Tachi in der Saison 2010/11 bereits gewinnen. Die Mannschaft ist Dauergast im europäischen Wettbewerb, musste wegen des Krieges allerdings im vergangenen Jahr auf die Teilnahme verzichten. VBW Arka Gdynia kommt aus Polen und gewann dort bereits 13-mal die Meisterschaft. In der Gruppe H ist Gydnia das einzige Team, das nicht amtierender Meister ist. In der vergangenen Saison reichte es nur zu Rang drei. Gydnia nahm bisher am Eurocup und der Euroleague teil. Zuletzt war im Eurocup-Achtelfinale gegen Umana Reyer Venedig Schluss.

Wann spielt Alba im Eurocup? Alba Berlin spielt in der Eurocup-Gruppenphase immer mittwochs oder donnerstags. Den Heimauftakt in der Sömmeringhalle gibt es am Donnerstag, 10. Oktober, gegen VBW Gydnia. Spielbeginn ist um 19:30 Uhr. Die Ansetzungen im Überblick: Donnerstag, 10.10.24, 19:30, Alba Berlin vs. VBW Gdynia Mittwoch, 16.10.24, 19:00, Alba Berlin vs. Elitzur Ramla Donnerstag, 24.10.24, 19:30, Alba Berlin vs. Kibirkštis Vilnius Mittwoch, 30.10.24, 19:00, VBW Gdynia vs. Alba Berlin Mittwoch, 20.11.24 oder Donnerstag, 21.11.24, Elitzur Ramla vs. Alba Berlin Mittwoch, 27.11.24, 19:00, Kibirkštis Vilnius vs. Alba Berlin

Wie beeinflusst die Situation in Israel die Spiele gegen Elitzur Ramla? Die Spiele zwischen Elitzur Ramla und Kibirkštis Vilnius, die ursprünglich am 7. Oktober und 9. Oktober stattfinden sollten, wurden wegen der aktuellen Situation in Israel bereits verschoben. Alba hätte am 16. Oktober auswärts gegen Ramla spielen sollen, hat aber das Heimrecht mit den Israelis getauscht und empfängt diese deshalb nun in der Sömmeringhalle. Ob das Auswärtsspiel Mitte November dann tatsächlich in Israel stattfinden kann, ist aufgrund der unvorhersehbaren Situation im Nahen Osten völlig unklar. Sollte das nicht möglich sein, würde auch diese Partie in Berlin ausgetragen werden.

Welche Chancen hat Alba international? In der Saisonvorbereitung testeten die Alba-Frauen auch international. Mitte September konnten sie sich in beiden Testspielen gegen die Eurocup-Teilnehmerinnen InvestInTheWest Enea Gorzów durchsetzen. Bei den polnischen Vizemeisterinnen gelang den Berlinerinnen ein 82:50- und 89:54-Sieg. Außerdem spielten das Team von Trainer Cristo Cabrera gegen die polnischen Meisterinnen von KGHM BC Polkowice, die in dieser Saison in der Euroleague starten. Beide Male zog Alba den Kürzeren und verlor 75:79 sowie 72:76.

Wie es dann aber im Eurocup tatsächlich laufen wird, sei schwer zu vorauszusehen, so Albas Sportdirektor Himar Ojeda in einem Interview mit rbb|24 Ende August. "Das können wir nur schätzen. Es wird für uns alle eine neue Erfahrung. Bestimmt gibt es Teams, die viel besser als wir sein werden. (...) Ich glaube, dass wir in unserer Gruppe ziemlich gut sein werden und mit allen mithalten können", so Ojeda.

Wer sind die Titelverteidigerinnen? Die London Lions konnten im April 2024 erstmals die europäische Trophäe in die Höhe reißen. Sie gewannen das Finale gegen Besiktas aus der türkischen Frauen-Basketball-Liga. Ihren Titel werden die Lions allerdings nicht verteidigen können. Trotz des Erfolgs zog Lions-Besitzer 777 Partners, der auch Anteile an Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat, das Team aus dem europäischen Wettbewerb zurück. Seit der Einführung 2002 gab es 17 verschiedene Siegerinnen. Nur Dynamo Moskau (2007, 2013, 2014), Galatasaray Istanbul (2009, 2018) und Tango Bourges Basket (2016, 2022) konnten den europäischen Wettbewerb mehrfach gewinnen.

Wo werden die Eurocup-Spiele gezeigt? Alle Spiele werden auf dem offiziellen YouTube-Kanal des Basketball-Weltverbands (Fiba) live und kostenlos übertragen.

