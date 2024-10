Die Basketballerinnen von Alba Berlin haben in der Bundesliga die Tabellenführung erobert: Bei den Hannover Luchsen gewannen die deutschen Meisterinnen am Sonntag in einer umkämpften Partie knapp mit 69:67 (33:35). Und das, obwohl die letzten Tage kaum nervenaufreibender hätten sein können: Die Berlinerinnen schauen auf drei Heimspiele in einer Woche zurück - zusätzlich erschwert durch mehrere erkrankte Spielerinnen und Ausfälle.