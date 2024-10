Die Basketballerinnen von Alba Berlin haben in der Bundesliga ihre Tabellenführung gefestigt. Die Berlinerinnen setzten sich am Sonntag bei Syntainics MBC in Halle mit 65:57 durch. In der Liga sind die Hauptstädterinnen damit weiterhin ungeschlagen. Nächster Gegner ist am kommenden Samstag Freiburg.