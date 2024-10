"Landessportbund Berlin unterstützt Olympia-Bewerbung"

"Wir sind überzeugt, dass durch eine Bewerbung eine Förderung des Sports in seiner Gesamtheit gelingen kann. Wir wollen eine Sportentwicklung in unserer Stadt, die allen Berlinern und Berlinerinnen Möglichkeiten für mehr Bewegung schafft", sagte der LSB-Präsident.

Härtel fordert für Olympische Spiele in Deutschland ein hohes Maß an Nachhaltigkeit ein. "Mit den Spielen muss einhergehen, dass Sport und Bewegung auf allen Ebenen gefördert werden: in Schulen und Kitas, in den Vereinen, im öffentlichen Raum. Spiele müssen für uns alle sein - das ist der olympische Gedanke."

Die Bundesregierung hatte im Sommer den Weg für eine deutsche Olympia-Bewerbung offiziell frei gemacht. Die für Sport zuständige Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) unterzeichnete Anfang August bei den Sommerspielen in Paris die Grundlagenvereinbarung mit dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) und den an einer Bewerbung interessierten Bundesländern und Städten.

Als Austragungsjahr sind sowohl 2036 als auch 2040 im Gespräch. Die Bundesregierung präferiert das Jahr 2040 - unter anderem wegen der Alternative zum 100-jährigen Jubiläums der durch die Nationalsozialisten ausgetragenen Spiele von 1936.