Do 17.10.24 | 22:26 Uhr

Basketball-Vizemeister Alba Berlin ist in der EuroLeague wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden. Zwei Tage nach ihrem erstem Saisonerfolg in der Königsklasse (84:79 gegen ASVEL Lyon-Villeurbanne) mussten die "Albatrosse" gegen Fenerbahce Istanbul trotz erneuten Heimvorteils mit 71:78 (31:38) im vierten Spiel der Eliteliga die dritte Niederlage quittieren.

Berlin rutschte dadurch schon wieder tief in den Tabellenkeller. Dem Team von Trainer Israel Gonzalez, das in der vergangenen EuroLeague-Saison die Hauptrunde als abgeschlagenes Schlusslicht beendet hatte, droht am Freitag zum Abschluss des vierten Spieltages sogar der abermalige Sturz auf den letzten Platz.