Wer bis ins hohe Alter fit sein will, kann sich ein Beispiel an Gisela Raff nehmen. Die Berlin-Zehlendorferin feierte im Juni ihren 105. Geburtstag, lebt allein und ist immer noch sportlich aktiv.

Einmal pro Woche trainiert die Berlinerin im Sport-Gesundheitspark Zehlendorf. Bereits seit 2008 ist sie dort Mitglied. Erst geht es für ihre Sportgruppe in den Kraftraum und dann zur Gymnastik. "Der Sport hat einen großen Stellenwert in meinem Leben. Dadurch bleibe ich beweglich." Nach dem Aufwärmen auf dem Fahrrad stehen weitere Geräteübungen an. Wieder eingehakt am Arm des Trainers, steuert Gisela Raff zur nächsten Station. "So schön ist das gar nicht. Ich bin lieber selbstständig", so Raff. Aber: "Wenn ich im Rollstuhl sitzen würde, wäre es auch unangenehm. Ich bin ein Bewegungsmensch."

Mit dem einstündigen Fitnesstraining ist nicht Schluss. Auch zuhause hält sich Gisela Raff fit. Sie versucht, so oft wie möglich aufzustehen. Sei es nur, um den Mülleimer runterzubringen. Mit 105 Jahren lebt sie immer noch allein. "Jeden Tag laufe ich mit dem Rollator eine halbe, dreiviertel Stunde. Früher bin ich auch durch den Park gelaufen, der in der Nähe ist. Aber das schaffe ich nicht mehr mit der Orientierung." Ihr Sehvermögen auf dem rechten Auge sei vollkommen weg, auf dem linken habe sie noch zehn Prozent.

Hinter Gisela Raff liegt ein sehr aktives Leben. Am 7. Juni 1919 in Lichtenberg geboren, tanzte sie in ihrer Kindheit mehrere Jahre lang Ballett, dann ging es in den Schwimmverein. Diese Leidenschaft teilte Raff auch mit ihrem inzwischen verstorbenen Ehemann Bodo, mit dem sie 71 Jahre lang verheiratet war. "Wir waren immer Schwimmen. Im Winter sind wir mindestens einmal pro Woche in die Halle gegangen. Und im Sommer sind wir zur Sacrower See gefahren und dort geschwommen", sagt Gisela Raff. Außerdem seien sie sehr viel zusammen gewandert: "Ich glaube, wir kennen jeden Weg im Grunewald, den es gibt."

Gesundheitstipps gibt die 105-Jährige gerne weiter. Man müsse in Bewegung bleiben: "In der Freizeit wandern und laufen. Und sich auch ein bisschen unterhalten, dass man im Geist fit bleibt." Außerdem sei es wichtig, solide zu leben: "Nicht rauchen, nicht so viel Alkohol trinken und viel Gemüse und Obst essen."