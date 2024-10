Bild: Imago Images/Alexander Borai

Nun soll sich das Stadion grundlegend verändern. Laut Senat steht ab dieser Woche im ersten Schritt der sogenannte "hochbauliche Rückbau" an. Doch die Proteste dagegen gehen weiter: Am Montag kündigte der Umweltverband "Naturfreunde Berlin" an, einen Eilantrag am Berliner Verwaltungsgericht gegen den Abriss stellen zu wollen.