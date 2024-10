So 20.10.24 | 11:11 Uhr

William Scull aus dem Berliner Agon-Boxstall ist neuer IBF-Weltmeister im Supermittelgewicht. Am Samstagabend bezwang der Kubaner den Russen Vladimir Shishkin in Falkensee nach 12 Runden in einem engen Fight mit einem einstimmigen Punktsieg (116:113, 116:112, 115:113).