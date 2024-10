Bundespolizei nimmt nach Angriff auf Zug in Gransee Ermittlungen auf

Drittliga-Spiel in Rostock

Ein Zug mit 700 Fans des Fußball-Drittligisten Rot-Weiß Essen wurde am Samstag mitten in Brandenburg per Notbremse gestoppt. 200 Unbekannte attackierten den Zug mit Steinen. Nun wird unter anderem wegen Landfriedensbruchs ermittelt.