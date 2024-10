Eisbären Berlin gewinnen nach Aufholjagd in Straubing

Die Eisbären Berlin haben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) nach zwei Niederlagen in die Erfolgsspur zurückgefunden. Am Dienstagabend gewann der deutsche Meister bei den Straubing Tigers nach einem 0:2-Rückstand noch mit 4:2 (1:2, 1:0, 2:0). Yannick Veilleux erzielte zwei Tore, außerdem trafen Leonhard Pföderl und Blaine Byron für die Berliner, die trotz großer Personalsorgen eine überzeugende Vorstellung boten.