Viel Offensivpower sichert Eisbären in Frankfurt fünften Sieg in Serie

Die Eisbären Berlin bleiben in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) in der Erfolgspur: Mit 5:2 (2:0, 1:1, 1:1) gewannen die Berliner am Sonntagabend ihr Auswärtsspiel bei den Löwen Frankfurt. Für die Mannschaft von Trainer Serge Aubin war es der fünfte Erfolg in Serie, der die Eisbären bis auf zwei Zähler an den Tabellenführer Ingolstadt heranführt.