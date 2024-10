Der Internationale Sportgerichtshof CAS bestätigt in Lausanne das Urteil der ISU. Damit bleibt Pechstein zwei Jahre gesperrt.

Claudia Pechstein gegen den Eislauf-Weltverband ISU: Der langwierigste Justizfall der Sportgeschichte könnte am Donnerstag enden. Pechstein hofft auf einen millionenschweren Triumph, aber nach ARD-Informationen ist die ISU kampfbereit. Von Hajo Seppelt und Jörg Mebus

Das Schweizer Bundesgericht in Lausanne weist Pechsteins Revisionsantrag gegen das CAS-Urteil ab.

Claudia Pechstein qualifiziert sich zehn Tage nach Ablauf ihrer Sperre beim Weltcup in Salt Lake City für die WM in Inzell und gewinnt dort Bronze über 3.000 Meter.

Das Landgericht München I erkennt das Urteil des CAS an und weist Pechsteins Schadenersatzklage zurück. Pechstein kündigt an, in Revision zu gehen.