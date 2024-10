Wenige Monate nach ihrem Karriereende bei Turbine Potsdam will Bianca Schmidt ihre neue Funktion als Teammanagerin aufgeben und stattdessen wieder für die Brandenburgerinnen Fußball spielen. "Die letzten Wochen in meiner neuen Funktion bei Turbine neben dem Platz haben mir viel Spaß gemacht. Allerdings habe ich gemerkt, dass ich doch noch nicht so ganz ohne das Fußballspielen kann", sagte die 34-Jährige in einer Vereinsmitteilung.