Hertha BSC hat bei der Verletzung des Leistungsträgers Ibrahim Maza Entwarnung gegeben und eine schnelle Rückkehr des 18-Jährigen in Aussicht gestellt. Wie der Fußball-Zweitligist am Sonntag auf "X" verkündete, habe sich der Offensivspieler eine Prellung im rechten Knie zugezogen. Er könne voraussichtlich zeitnah wieder in den Trainingsbetrieb einsteigen. Was genau zeitnah bedeutet, teilte der Verein nicht mit.