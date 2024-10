Exakt einen Monat später dürften die Cottbuser und ihr Bus den Weg zum Eilenriedestadion in Hannover faktisch erneut fahrend antreten. Gefühlt aber könnte es durchaus sein, dass es sich für die Lausitzer eher wie Schweben anfühlt. Zwölf Punkte und 16:3 Tore, so lautet die eindrucksvolle Bilanz des Aufsteigers aus den vergangenen vier Drittligaspielen. Dank vier vor allem offensiven Glanzleistungen grüßt der Aufsteiger vor dem Gastspiel bei der Zweitvertretung von Hannover 96 vom vierten Tabellenplatz.

Innerhalb von ziemlich genau vier Wochen hat sich die Fußballwelt in der Lausitz auf den Kopf gestellt. Als die Profis des FC Energie Cottbus am 6. September mit dem Bus zu ihrem Landespokalspiel nach Babelsberg aufbrachen, dürfte die Stimmung durchwachsen gewesen sein. Drei Niederlagen hatten die Schützlinge von Trainer Claus-Dieter Wollitz in ihren ersten vier Drittligaspielen nach dem lang ersehnten Aufstieg kassiert. Auch die Leistungen des damaligen Tabellensechzehnten hatten eher Anlass zum Grübeln als zur Freude geboten.

Ähnlich hoch hinaus geht es für einen der Energie-Erfolgsgaranten Anfang dieser Woche. Tolcay Cigerci, mit seinen schon fünf Saisontoren maßgeblich am Cottbuser Klettern in der Tabelle beteiligt, ist da zu Gast zum Gespräch beim rbb in Berlin. Für den Weg auf die Dachterrasse des Fernsehzentrums entscheidet er sich – sportlertypisch – für den Fahrstuhl. "Wir wussten natürlich um unsere Qualität", sagt der 29 Jahre alte offensive Mittelfeldspieler mit einem Blick über die Dächer Charlottenburgs. "Aber damit hat natürlich so niemand gerechnet", schiebt er mit Blick auf den Höhenflug seiner Mannschaft hinzu.

Im Sommer war Cigerci aus Altglienicke nach Cottbus gewechselt. Sechs Jahre hatte er zuvor für verschiedene Berliner Klubs gespielt – mit Ausnahme von einem sechsmonatigen Abstecher in die Türkei. Viele Leute würden ihn mittlerweile für einen Berliner halten, sagt der gebürtige Niedersachse, stören würde ihn das nicht. Zumal er zwar mittlerweile in Cottbus spielt, aber noch immer in Berlin wohnt, von dort aus täglich zur Arbeit pendelt. "Das funktioniert bislang ziemlich gut", sagt Cigerci, "auch, weil ich mit der Sonne und der Sommerzeit morgens gerne aufstehe."

Das sportliche Aufwachen von Energie Cottbus in der 3. Liga hat Cigerci zuletzt maßgeblich geprägt. Zusammen mit Timmy Thiele sezierte er in den vergangenen Spielen die Defensivreihen aus Osnabrück, Verl, Stuttgart und Saarbrücken. Im offensiven Mittelfeld ist er der Cottbuser Dirigent, organisiert das Spiel der Lausitzer mit Genauigkeit und Kreativität und sucht auch selbst den Abschluss, wenn es ihm angebracht erscheint. "Ich bin ein Spieler, der gewisse Freiheiten braucht, weil ich auch mal andere Ideen habe", sagt Cigerci.