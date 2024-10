Der Innenverteidiger wechselte in der Jugend zum Hauptstadt-Klub und bestritt später wettbewerbsübergreifend 234 Spiele für die Berliner. Dabei erzielte er 16 Tore. In seiner neunjährigen Hertha-Laufbahn erlebte Timme unter anderem den Einzug ins DFB-Pokal-Halbfinale 1981 und den Bundesliga-Aufstieg in der Saison 1981/82 mit.



Nach seiner aktiven Karriere wechselte Timme auf die Trainerseite. In der Jugend-Abteilung der Berliner coachte er unter anderem die späteren Bundesligaspieler Christian Fiedler und Andreas Schmidt und führte die A-Junioren in der Saison 1991/92 erstmalig nach 1968 wieder zu einer Berliner Meisterschaft.