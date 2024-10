So 27.10.24 | 11:44 Uhr

Bei der Anreise zum Bundesliga-Spiel zwischen dem 1. FC Union Berlin und der SG Eintracht Frankfurt im Stadion An der Alten Försterei (17:30 Uhr) müssen sich Fans am Sonntag auf eine erschwerte Anreise einstellen. Grund dafür sind erhebliche Verkehrsbeeinträchtigungen auf den Straßen und im ÖPNV. Verein und Polizei empfehlen, frühzeitig anzureisen und für die Anreise deutlich mehr Zeit einzuplanen.

Zwischen Wilhelminenhofstr./Edisonstr. und der Haltestelle Alte Försterei verkehren weiterhin keine Trams, die Linien M17, 21, 27, 37, 60, 61, 67 sind wegen Gleisbauarbeiten im Bereich des Stadions unterbrochen. Wie der Köpenicker Bundesligist auf seiner Website mitteilte, will er deshalb zusätzlich zum regulären Schienenersatzverkehr zwischen den Haltestellen Siemensstr./Edisonstr. und an der Wuhlheide weitere Busse anbieten.

Union Berlin ist in dieser Saison in der Bundesliga zuhause noch ohne Punktverlust. Nun empfangen die Köpenicker Eintracht Frankfurt - und mit ihnen den aktuellen Shootingstar der Fußball-Bundesliga.

Eintracht Frankfurt will mit Überflieger Marmoush die Unioner Heimserie beenden

Zu weiteren Behinderungen kommt es durch die Vollsperrung der Bahnhofstraße am S-Bahnhof Köpenick. Sowohl der Auto- als auch der Bus- und Straßenbahnverkehr sind an der S-Bahn-Brücke unterbrochen. Betroffen sind die Straßenbahnlinien 60, 62, 63, 68 und die Busverbindungen X69, 164, 169, 269, N64, N90.

In einem Fanbrief an die Gäste aus Frankfurt rät die Berliner Polizei zudem von einer Anreise mit dem PKW ab. Im Nahbereich des Stadions würden keine Parkmöglichkeiten zur Verfügung stehen und auch eine Nutzung der kostenlosen P+R-Stellplätze am S-Bahnhof Altglienicke sei aufgrund des Schienenersatzverkehrs nicht zu empfehlen.

Stattdessen wird nachdrücklich die gemeinsame Anreise in Reisebussen empfohlen, für die ein Parkplatz 100 Meter vom Gästeeingang entfernt zur Verfügung steht. Sollte dieser voll sein, würde die Polizei weitere Stellplätze rund um das Stadion zuweisen.

Zur Partie gegen die Hessen wird ein ausverkauftes Stadion mit 22.012 Zuschauern erwartet. Die Tore der Alten Försterei öffnen zwei Stunden vor Anpfiff.