Turbine Potsdam geht mit 0:6 in Hoffenheim unter

Die Brandenburgerinnen haben nun schon 28 Gegentreffer kassiert und sind früh in der Saison stark abstiegsbedroht. Ein Heimsieg am kommenden Spieltag (Samstag, 2.11., 14 Uhr) gegen die Mitaufsteigerinnen aus Jena ist Pflicht.

Die Fußballerinnen des 1. FFC Turbine Potsdam bleiben in der Frauen-Bundesliga punkt- und torlos. Das Team von Trainer Kurt Russ verlor auch sein siebtes Saisonspiel gegen die TSG Hoffenheim mit 0:6 (0:3) und ist weiterhin Tabellenletzter.

Schon in der ersten Halbzeit lief es vor 578 Zuschauern nicht gut für die Turbinen. Ereleta Memeti (21.), Gia Corley (34.) und Melissa Kössler (36.) nutzten drei von fünf klaren Chancen zum verdienten 3:0. Von den Gästen sah man nur in der Anfangsphase eine gute Verteidigung. Im Spielverlauf erledigte sich auch das, weil nach vorne nichts ging und man sich in Einzelaktionen aufrieb. Eine Chance war nicht zu verzeichnen.

Wer gehofft hatte, nach der Pause wird es etwas besser, sah sich getäuscht. Die Gastgeberinnen spielten vor den Augen von Bundestrainer Christian Wück weiter auf das Tor von Vanessa Fischer, der es die Brandenburgerinnen zu verdanken hatten, dass es nicht zweistellig wurde. Dennoch gab es durch Julias Hickelsberger (63.), Kössler (64.) und Corley (67.) noch drei Gegentore innerhalb von vier Minuten.