Hertha BSC positioniert sich klar gegen Fan-Ausruf "Ha Ho He - und fette Beute"

Fußball-Zweitligist Hertha BSC grenzt sich klar von einem Fan-Ausruf ab, der in den vergangenen Monaten vermehrt in Kommentarspalten in den Sozialen Medien zu lesen gewesen sei.

Mit Verweis auf den altbekannten Fan-Ausruf "Ha Ho He" und dem Zusatz "und fette Beute" teilte der Klub am Sonntag mit, jegliche Kommentare unter vereinseigenen Beiträgen zu löschen, die diese Phrase enthalten.