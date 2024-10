SV Babelsberg holt in Erfurt einen Punkt

In der Regionalliga Nordost hat der SV Babelsberg 03 am Mittwochabend auswärts einen Punkt geholt. Die Partie bei Rot-Weiß Erfurt endete mit 1:1 (1:0). Für die Brandenburger war es bereits das fünfte Unentschieden der Saison. Nach zehn Spielen stehen sie in der unteren Tabellenhälfte auf Rang 13.