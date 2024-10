Auf dem Trainingsgelände am Stadion An der Alten Försterei nutzte Union-Trainer Bo Svensson die Partie für viel Rotation. Sommer-Neuzugang Ivan Prtajin und Robert Skov, der im September Unioner wurde, kamen zu ihren ersten Einsätzen. Tim Skarke hatte die Berliner in der 22. Minute in Führung gebracht. Kamil Grosicki (33.), Efthymios Koulouris (55.) und Antoni Klukowski (82.) drehten die Partie für die Gäste.